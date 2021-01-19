滙豐數碼化！今年擬在英削82間分行
2021年01月19日 22:00
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（中新社圖片）
外國傳媒報道，滙豐控股(00005)宣布，由於英國實體分行在疫情下客流量下降，加上數碼銀行業務激增，計劃今年削減在英國的82家分行，之後在英國將留有511個分支機構，其中許多分支機構將進行翻新或減少服務項目。
該行稱，已開始嘗試不同的分支機構營運模式，並決定減少針對大型城鎮的全方位服務分支機構，以及在其他地區提供現金或自助服務技術。此外，滙豐也將在今年下半年推出「快閃」(pop-up)行動式分支機構。
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