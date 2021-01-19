滙豐數碼化！今年擬在英削82間分行

該行稱，已開始嘗試不同的分支機構營運模式，並決定減少針對大型城鎮的全方位服務分支機構，以及在其他地區提供現金或自助服務技術。此外，滙豐也將在今年下半年推出「快閃」(pop-up)行動式分支機構。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020