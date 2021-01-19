鄭裕彤姪孫鄭明傑遭內地公安局採取刑事強制措施

公司會密切了解該事件發展，並會積極配合相關執法機構對鄭明傑的調查。董事會擔憂該事件可能對集團業務，財務業績，現金流和償還能力產生重大不良影響，惟實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。

董事會擬成立特別調查委員會以深入調查該事件，並相應地報告調查結果。

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