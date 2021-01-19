鄭裕彤姪孫鄭明傑遭內地公安局採取刑事強制措施
2021年01月19日 22:17
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鄭明傑
北京燃氣藍天(06828)公布，中國北京市公安局已對公司已停職非執行董事及董事會副主席鄭明傑(已故新世界發展(00017)創辦人「彤叔」鄭裕彤侄孫)採取刑事強制措施，以待調查若干涉嫌與公司業務有關的經濟犯罪。
公司會密切了解該事件發展，並會積極配合相關執法機構對鄭明傑的調查。董事會擔憂該事件可能對集團業務，財務業績，現金流和償還能力產生重大不良影響，惟實際影響尚待對該事件的進一步調查及評估後方能確定。
董事會擬成立特別調查委員會以深入調查該事件，並相應地報告調查結果。
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