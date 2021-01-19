亞洲果業收購土地　配股籌9470萬元

目標土地位於中國廣東省深圳市龍崗區東村路與興橋路交界，總地盤面積為約6,674.30平方米。

公司與配售代理訂立配售協議，按每股配售股份0.08港元的配售價認購最多12.5億股配售股份，佔公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約50.01%。

配售價每股配售股份0.08元較於最後交易日在聯交所所報的收市價每股股份0.143元折讓約44.06%，所得款項淨額將約為9,470萬元。

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