美銀行業績優　道指早段漲272點

銀行業績理想加上憧憬新政府會加碼放水刺激經濟，假後復市的美股周二(19日)早段做好，道指漲272點，至31,086點；標指升33點，至3,801點；以科技股為主的納指升148點，至13,146點。

高盛第4季盈利和收入雙雙勝市場預期，期內投資銀行業務收入增長27%至26.1億美元，交易業務收入亦升23%至42.7億美元。儘管該行上季仍須為貸款虧損撥備2.93億美元，股價早段升0.59%至302.79美元。

美銀第4季每股賺59美仙，好過市場預期的55美仙，但期內整體收入遜市場預期。該行釋放8.28億美元信貸撥備，董事局並通過首季回購29億美元股份的計劃，惟股價早段升0.06%至33.03美元。

光學部件製造商Lumentum同意以57億美元收購激光製造商Coherent，這兩家公司的產品應用於激光眼部手術到晶片製造等範疇。Lumentum股價早段挫12.8%至92.64美元，Coherent則漲28.6%至195.53美元。

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