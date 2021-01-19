進擊的歐元！歐盟擬加強貨幣國際地位　制衡美元霸權

外國媒體報道，歐盟致力加強歐元國際地位，周二披露新的計劃，以期挑戰美元的主導地位，同時防範歐元區面臨包括美國制裁在內的金融風險。

據報，歐盟委員會的此份藍圖將說明該地區打算如何通過加強歐元的架構、發展綠色金融等市場，來增強經濟和金融韌性。

該草案提高，美國由於美元的影響力而有能力開展國際制裁，「嚴重影響了歐盟及其成員國」推進外交政策目標的能力，並損害了歐盟企業的正當貿易和投資。

事實上，加強歐元國際地位的呼聲隨着美國制裁伊朗，進而處罰了與伊朗有商業往來的歐洲銀行、企業和個人後，勢頭漸強。這計劃更反映成員國希望讓其降低對美國的依賴，推進自身的外交政策。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020