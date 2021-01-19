【產經評論】洪水滔天襲全球　世紀爛局如何收

好不容易，美國政局底定。由於疫情持續打擊經濟，估計拜登上任後，首要全力落實新一輪刺激經濟措施。全球央行繼續瘋狂印鈔救市，令金融市場如「洪水」滔天。在超低息環境下，氾濫的游資無處容身，只有全情投入股市等炒作圖利。看來，特朗普雖然退任美國總統，但其遺留下來的世紀爛局，不知如何收拾！

特朗普在任期間，其重大舉措是一邊推行大型稅改，一邊搞基建，目的是讓企業減稅、省回資金回購上市股份，來谷高股價和盈利，以此滿足美企利益，來換取安心打中美貿易戰，哪管政府收入減少，財政不斷惡化。故此，雖然貿易戰並沒有為美國帶來更多職位，也沒有令經濟得益，但美企還是沒多大抨擊，任由特朗普向中國發炮，且樂見股市迭創新高，富豪身家水漲船高。

可一場世紀疫症，令美國經濟形勢由溫和增長剎那間逆轉為大蕭條，大量工人失業，經濟停擺令美企受重創。聯儲局為救市，帶頭推無限放水兼實施近乎零息政策，配以買企業債之舉，雖穩住了市場，卻走上「覆水難收」的不歸路。在疫情不退，經濟不斷轉壞下，只有放水、放水，再放水。無止境的印鈔已令美元進入貶值周期，美債持續受壓，大戶散戶都不務正業，湧入股市投機，致使美股與經濟表現各走極端，資產泡沫白熱化已是不爭的事實。

拜登上任後，防疫與爭取經濟盡快復甦成頭等大事，中美關係亦得暫時攤涼，以便新班子重組外交戰略。這個環境更令炒家無後顧之憂，全情投入股市「狂牛」盛宴。故見美股高處未算高，中國A股單日成交額屢破萬億元人民幣大關，港股亦首破三千億元創新高，其他新興市場如南韓、台灣、越南亦熱鬧非常，與疫下冷清的商業市道形成極大對比。

可刻下股市的歡樂，變相為疫後各大央行的退市政策埋下「計時炸彈」。更令人擔心的是，全球大規模發行貨幣未造成通脹，反支持繼續發債，企業、政府皆放任舉債集資，演變成赤字貨幣化，不斷透支貨幣和政府財政信用。難怪在經濟仍弱之際，近季多種商品價格被炒高，就連絲毫沒有內在價值的虛擬貨幣也炒到出煙，傳統投資理念已被嚴重扭曲。

這個世紀爛局，到底如何收拾？歷史案例是慘跌一場！特朗普將離開台前，全球經濟能否重回正軌開新頁，抑或得繼續讓子彈飛一會兒？且看美國新一屆政府能否化腐朽為神奇，機會又有多大？

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