美銀基金經理調查現警號　高盛嗌買

美股持續牛氣，美國銀行本月基金經理調查顯示，股票配置升至3年高位，反映認為全球經濟處於周期初段的基金經理比率達到逾10年高位，並加碼押注新興市場、小型股和價值股等資產。不過，基金現金水平由4%降至3.9%，被美銀視為沽出信號。美銀策略員哈特尼特指出，極度樂觀的情緒令市場面臨調整的風險增加。

調查還顯示，基金經理認為虛擬貨幣比特幣是全球最擠擁交易，取代押注科技股上升的交易，反映市場上出現比特幣投機狂熱。

相反地，高盛認為，雖然股市回調的風險升溫，但刺激措施和此場經濟危機由事件驅動的本質意味著不太可能形成熊市，建議逢低買入股票。該行策略員包括Peter Oppenheimer指出，股市先前出現了由估值引領的「爆炸式」反彈，這樣的走勢通常從經濟衰退期開始，且標誌着新周期的啟動，因此他們不擔心市場進入熊市，而是認為其正處於牛市的初步階段。

高盛續指，劇烈的升勢與2009年金融危機谷底開始的反彈「幾乎完全一致」，當年市場隨後出現了回調。

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