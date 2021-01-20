東方日報B1：港股飆至近3萬　成交首破3000億　慎防散水

正當美國總統即將換人，「北水」南下掃貨熱情未止，港股通周二淨買入高達265.92億元，再創互聯互通機制2014年11月中開通後單日新高，連帶主板成交金額史無前例突破3,000億元，打破2015年「港股大時代」之紀錄。港股周二亦顯著做好，恒生指數曾飆近千點，直撲3萬點大關，並創逾20個月收市新高，資金減慢流入甚至逆轉頓成首要風險。

港股周二(19日)在「北水」湧港下愈戰愈勇，臨近中午恒指升幅更擴至985點，高見29,848點，創2019年5月3日、即美國突然改口要向價值2,000億美元中國貨加徵10至25%關稅之後的新高。儘管午後升幅曾縮窄約半，惟「好友」尾段再發力，收市時升幅再擴至779點，收報29,642點。國企指數收報11,734點，升271點。科技指數再創收市新高，收報9,374點，升258點。

計及周二，「北水」淨買入規模已連續12個交易日超過100億元，累計淨掃貨額高達1,852億元。內地券商中金公司更預計，在未來3至5年內，每年約有2,000億至4,000億元「北水」流入，主要因為內地家庭資產配置多樣化及互惠基金發行增加，以及港股新經濟企業不斷壯大，提升長期吸引力。

港股受惠此輪「北水」狂潮而連升4個交易日，累升近半成或1,406點，「北水」何時散水頓成港股的最大風險。資深財經專家林一鳴表示，市場基本上已消化美國政府換屆，港股唯一風險就是資金停止流入，後市視乎資金流向，但暫時可繼續持貨。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑仍看好後市，指「北水」流入不再只限於「國家隊」，近期內地零售投資者買入港股的佔比提高，預期資金不會短期撤走，「北水」推動下恒指有望挑戰30,280點。不過，一旦「北水」流入金額減少，甚至轉為沽貨，代表「北水」撤資警號響起。

大華繼顯執行董事梁偉源相信，內地最近有多隻共同基金成立，料這些基金仍需積極南下買貨，或可支撐「北水」持續大額流入至本月底，或直至快手等大型新股集資，分薄市場資金為止。即使屆時「北水」入市速度放慢，也不一定現掟貨潮，問題是港股要靠新的催化劑推動，恒指短線升穿3萬點大關後，或現較大回調。

梁續指，目前港股升幅主要集中在個別「北水」愛股，如此時再加倉追入風險較大，宜投資中港地產股等落後板塊。

港股美國預託證券(ADR)周二早段普遍偏軟，港交所報500.48元，較香港收市價低0.52元；惟騰訊報658.71元，較港高3.71元。若按比例計，即恒指跌136點。

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