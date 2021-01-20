歐股收市微挫　戴姆勒跌近2%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報6,712點，跌7點或0.11%；法國CAC指數收報5,598點，跌18點或0.33%；德國DAX指數收報13,815點，跌33點或0.24%。

歐盟去年12月乘用車新車註冊量按年下降3.3%，至100萬輛；全年則下降24%，至990萬輛，創有記錄以來最大跌幅。福士汽車股價收漲1.06%；戴姆勒股價收跌1.89%。

德國輪胎廠馬牌集團(Continental)計劃在德國工廠裁減450個職位，股價收跌0.46%。

全球第二大礦商力拓(Rio Tinto)公布，儘管受到去年全球疫情的影響，2020年該公司鐵礦石產量仍取得些微增長，其中鐵礦石出貨量年增1%至3.306億噸，力拓股價收市升0.71%。

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