耶倫：美國需與盟國合作來對抗中國

耶倫指，拜登政府不希望在疫情期間大幅提高稅收。(中新社圖片)

外媒報道，聯儲局前主席、候任美國財長耶倫表示，中國是重要的戰略競爭對手，認為美國需要與盟國合作來對抗中國，當中包括應對中國濫用和不公平的做法，竊取知識產權和補貼等。她強調，準備使用全套工具來解決中國問題。

耶倫又稱，不會尋求美元貶值來獲得優勢，並將與候任總統拜登一起反對該些尋求美元貶值的人。她認為，美元的價值應由市場決定，相信市場決定的匯率，同時反對外國操縱外匯以獲取收益

對於美國經濟，耶倫指出，拜登政府不希望在疫情期間大幅提高稅收，認為美國企業必須在稅收方面具有全球競爭力，並指還需要提高整體經濟競爭力。

她提到，希望扭轉2017年特朗普稅法中的一些激勵措施，包括將資金轉移到海外的激勵措施；並指拜登政府希望確保強勁的電動汽車市場以及相關基礎設施。

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