紐約期金收復1840美元　美匯指數偏軟

美元回軟，刺激國際金價周二(19日)上揚。紐約2月期金收報每安士1,840.2美元，升0.6%。美匯指數報90.54，跌0.25%。

聯儲局前主席、候任美國財長耶倫周二表示，不會尋求美元貶值來獲得優勢，並將與候任總統拜登一起反對該些尋求美元貶值的人。她認為，美元的價值應由市場決定，相信市場決定的匯率，同時反對外國操縱外匯以獲取收益

TD Securities商品策略師Daniel Ghali表示，美元將受到市場力量的推動，目前市場力量正在指向美元走低。

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