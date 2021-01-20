美股收市做好　納指急漲近200點

銀行業績理想加上憧憬新政府會加碼放水刺激經濟，假後復市的美股周二(19日)做好。道指收報30,930點，升116點或0.38%；標指收報3,798點，升30點或0.81%；納指收報13,197點，升198點或1.53%。

高盛第4季盈利和收入雙雙勝市場預期，股價收市跌2.31%；美銀第4季每股賺59美仙，好過市場預期的55美仙，股價亦要跌0.76%。

科技股領漲大市，Facebook全日急升3.87%，收報261.1美元；蘋果公司和亞馬遜均升約0.5%；Netflix收市後公布季績，股價收市升0.76%。

美國新一屆政府將出台更多財政刺激措施願景，及聯儲局維持寬鬆貨幣政策的承諾，令美國股市得到提振。Capital Economics經濟學家Neil Shearing表示，某些風險資產價格急劇上漲，但考慮到實際利率極低的情況下，大多數資產的估值仍然是合理的。

美國當選總統拜登的就職典禮將在星期三舉行，據報當天拜登將簽署涉及疫情、遭受病毒襲擊的經濟、氣候變化、種族平權等內容的約十二項行政令。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020