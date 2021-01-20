Netflix付費用戶首破2億個　股價盤後急飆13%

串流媒體平台Netflix公布，於去年第四季，收入按年增21.5%至66.44億美元，市場預期為66.3億美元；淨利潤按年跌7.66%至5.42億美元，每股盈利1.19美元，市場預期為1.38美元。

Netflix股價在盤後交易時段急升13.24%，報568.2美元，過去一年累升逾6成，主要由於新冠肺炎疫情下，付費用戶急增，令投資者看好其「宅」經濟概念的發展。

於去年第四季度，付費用戶淨增851萬個，市場預期增加606萬個，總付費會員達到2.037億個，為首次突破2億大關。該公司預期，今年首季，付費用戶將淨增600萬個，市場預期淨增745萬個。

公司稱，自由現金流非常接近實現可持續地轉正，並預期2021年全年，自由現金流可以達至收支平衡。

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