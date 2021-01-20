高雅光學曾飆47%　引入保利協鑫天然氣為主要股東

2021年01月20日 07:25
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    高雅光學(00907)公布，向保利協鑫天然氣集團配售4,500萬股新股，佔擴大後股本約5.82%，每股作價0.381港元，較前收市價折讓約19.79%，集資淨額約1,700萬元。
    另外，集團按一般授權，以同價配售1億股新股，佔擴大後股本約12.08%，集資淨額約3,710萬元。完成配股後，保利協鑫天然氣持股將攤薄至5.16%。
    高雅光學股價早段曾飆47.3%，高見0.7元，暫升幅收窄至26%。
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