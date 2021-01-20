人瑞人才發盈喜　料去年最少賺1.6億人幣

公司解釋，(i)股份於2019年12月在聯交所上市後，由若干首次公開發售前投資者所持有的優先股轉換為公司普通股後，在2020年財政年度並無產生複合金融工具公平值虧損；及(ii)新冠肺炎疫情於2020年財政年度下半年的影響逐漸減退，業務已得到改善，來自靈活用工服務所得收益增加，因集團已調配予客戶的靈活用工僱員數目持續增加，而來自專業招聘所得收益亦增加，因為客戶有更大招聘需求。該集團於2020年財政年度下半年的毛利率相較上半年亦有所提高。

公司指出，上述估計的2020年財政年度純利較2019年同期的經調整純利約1.343億元增加約20%至30%，主要由於上述集團業務有改善，致收益增加。

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