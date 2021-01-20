陳樂怡：優質內房股負債低 可候低吸
2021年01月20日 07:30
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恒指升破2019年6月以來的主要阻力29,000點，加上成交金額進一步增加，短期走勢仍偏強。然而，近日的升市，主要由北水加快流入所推動。因此，北水未來流入的步伐，將主導港股，恒指阻力上移至30,000點。另一方面，由於港股進入資金市，預期短期大市的波動將進一步增加。
恒大系近期動作多，中國恒大(03333)宣布提前償還161億元2023年到期的可換股債券。由於過去4個月恒大共以477億元提前償還債務，刺激股價周二急升15.7%。其他內房股亦普遍上升，其中，華潤置地(01109)以及世茂(00813)表現突出。事實上，中央推出多項措施，包括3條紅線以及限制銀行給予房屋貸款的比例，拖累內房股近期一直落後大市。
雖然預期行業增長將大幅放緩，毛利率亦受壓，但部分優質內房如華潤置地以及中國海外(00688)等，負債水平不高。銷售增長平穩，估值亦有一定折讓，可待調整收集。
騰訊(00700)已連續多日錄得明顯淨買入。此外，資金亦湧向其他中型科技股，例如金山軟件(03888)以及微盟(02013)等。事實上，由於中央對數碼平台龍頭加強反壟斷監管，投資者預期中小型科技股將是政策受惠者。再加上熱門科網股快手即將招股，以及北水湧入，均進一步推動上述股份。然而，由於快手將於下周正式招股，預期不少資金被凍結，或令相關股份炒風放緩。
周大幅(01929)集團10月至12月銷售表現良好，按年上升17.5%。其中，受惠於國內整體第4季珠寶金飾銷售強勁，周大福10至12月內地零售額按年上升26.1%，同店銷售亦按年上升12.2%。另一方面，期內港澳銷售按年下跌31%，但跌幅有所收窄，主要是比較基數較低所致。展望未來，由於內地業務佔周大福整體收入超過80%。再加上香港業務已處於最差的時期，周大福未來整體盈利仍有增長動力。預期市盈率21倍，向上阻力位為11.5元，向下支持位為9元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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