陳樂怡：優質內房股負債低　可候低吸

恒指升破2019年6月以來的主要阻力29,000點，加上成交金額進一步增加，短期走勢仍偏強。然而，近日的升市，主要由北水加快流入所推動。因此，北水未來流入的步伐，將主導港股，恒指阻力上移至30,000點。另一方面，由於港股進入資金市，預期短期大市的波動將進一步增加。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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