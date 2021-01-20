泛亞國際擬發行可換股票據及認股權證
2021年01月20日 07:35
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泛亞國際(06128)公布，計劃發行500萬至1,500萬美元之可換股票據及認股權證，當中分批次發行可換股票據，即首批票據、其他初步票據及後續票據，本金額分別為50萬美元，不超過759萬美元及後續票據金額，初步換股價為每股0.65港元，而可換股票據的年利率為5.5%。若悉數轉換，需發行約5,961.54萬股，相當於擴大後發行股本約11%。
同時，公司擬發行最多750萬美元認股權證，認購價均為每股0.65元。若悉數行使，將會配發及發行8,942.31萬股，相當於經擴大股本總額約15.64%。
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