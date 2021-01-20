康方生物公布業務發展
2021年01月20日 07:37
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康方生物(09926)公布，公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療骨幹藥物-Cadonilimab(研發代號：AK104)的聯合化療一綫治療GC或GEJ的III期研究正計劃中。Cadonilimab布局的主要適應症還包括肝癌、宮頸癌、肺癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。
另外，公司與中國生物製藥(01177)共同開發的抗PD-1單抗藥物派安普利(安尼可)(研發代號：AK105)聯合安羅替尼一綫治療晚期肝癌(「HCC」)的最新研究在2021年國際胃腸道癌症研討會(「2021 ASCO GI」)上發布，研究認為，派安普利聯合安羅替尼組合安全耐受，作為晚期HCC患者的一綫治療表現出抗腫瘤活性。同時，研究結果支持探索更高劑量的安羅替
尼與派安普利聯合，派安普利聯合安羅替尼(10毫克，連續服藥兩周，停藥一周)一綫治療晚期HCC的III期臨床試驗(NCT04344158)正在進行中。
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