王昕媛：銀行股向好周期重臨？

我們回顧歷史上銀行股超額收益行情，主要分2類：第一類，超額收益主要是因業績行情、分紅行情的推動，這類超額收益主要產生在3、4月和7、8月份。第二類，超額收益主要是因外力影響，比如：監管政策、貨幣政策、市場風格切換所驅動，歷史上發生的時間包括：2009、2017年度行情，2012、2014年跨年行情，2018年3季度行情。 2020年至今，銀行經理了一波從平穩—》波動—》修復的過程。

我們預計，2021年，銀行股的行情主要伴隨事件性疊加影響。1季度可以關注貨幣政策的逆周期調節，2季度中後期需要通過高頻數據來驗證經濟修復程度，如果經濟修復好過預期，那麼中長期目標的關注度上升，後期貨幣政策將由前期的抗疫模式轉入常態化貨幣政策，且結構性調整會持續，引導金融機構持續支持實體經濟的融資需求，尤其是大基金、中小微及製造業發展。所以，很有可能，銀行業2021年基本面有可能類似2016至2017年階段出現趨勢性服務，儘管目前還沒有被驗證。

2021年銀行P&L有望改到改善，收入、成本都有同比改善，利潤增速見底反彈，同時資產端也有望看到企穩，如果1季度按揭重定價效應一次性釋放之後，預計2季度息差有望出現向上拐點。負債端的話，結構性存款清理和表外老理財產品餘額的壓降，或有利於銀行一般性存款保持平穩的付息水平。此外，不良率和減值計提水平同樣有望邊際改善，因此基本面好轉貫穿全年。關注，行業及區域龍頭銀行，高股息品種。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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