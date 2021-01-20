萬成集團斥逾2300萬元收購注塑機產銷商

目標公司主要從事製造及銷售使用注塑機為消費品、汽車及醫療保健行業訂製設計的塑膠製品。

該公司董事會認為，上述投資可為集團現有主要業務帶來商業化協同效應，原因是目標集團已與美國的若干塑膠製品客戶建立業務聯繫，而集團可藉此擴大其現有客戶基礎。

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