李秀恒：港宜融入「需求側管理」　商機無限

中央經濟工作會議早前在北京閉幕，國家領導人對今年的經濟發展作出了多項部署。由於今年是「十四五」（第14個5年計劃）發展規劃的開局之年，加上疫情衝擊全球經濟和生產鏈，歐美等國家恐陷入衰退，而率先控制疫情的中國，不僅成為去年全球唯一經濟正增長的主要經濟體，相信未來一段時期都會擔當火車頭角色，因此外界普遍關注此次會議的動向。

從公布的內容可看出，未來中央會進一步支持強化科技創新發展及產業鏈升級外，擴大內需，形成以內需為主，推進國內國外「雙循環」，將會是重點工作。尤其今次首次提出通過「需求側管理」，提升內地消費及經濟體系整體效能的要求。這顯示出中央未來有意通過刺激內地龐大的消費市場，確保內循環能產生足夠的動力，支持經濟穩健發展。

同時間，內地居民的收入在「十三五」時期大幅上升，中等收入人口從2010年的一億人，上升至2019年的4億多人。因此，未來如何釋放民間的消費潛能，就要在「需求側」方面下工夫，例如通過完善社會保障，設法引導民眾為提升生活質素而樂於消費，從而帶動整個產能持續運轉和不斷追求升級。

事實上，綜觀歐美一些比較發達的經濟體，在發展過程中都經歷過從生產型向消費型轉變，這是大國經濟的重要特徵。中國作為世界第二大經濟體，消費市場仍有很大的開拓空間，特別是中高端商品及服務業，這點從今年海南放寬免稅限制，奢侈品消費額急升就可見一斑。

香港是一個自由港，服務業是強項，同時是重要的國際金融、商貿及航運中心，在以消費帶動經濟增長方面，較很多內地城市具有經驗，加上與國際市場高度接軌，若能發揮所長，積極融入「需求側管理」政策，為內地市場引入更多的國際品牌，並為內地企業和消費者提供更優質的中高端服務，在「雙循環」之中發揮「潤滑劑」的作用，可說已商機無限。

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