北水狂吸港股　股民對策只有一個...

北水南來量持續增加，昨日(19日)港股通淨流入金額又創新高。大量「北水」湧入，港股呢期真係水頭充足，短線淡友只有繼續捱打，所謂「好漢不吃眼前虧」，最好別與「銀両」對着幹！

其實，喺內地資金眼中，港股既有逾70%市值來自中資企業股，但估值卻長期偏低，並不合理，來港大炒一轉只係時間問題，關鍵當然係要官方監管首肯。到近期中美關係緊張，特朗普「臨別秋波」頻頻向中國企業祭出「制裁牌」，想搞到香港雞犬不寧，目的打擊中國資產之效，故惹來內地官方開閘，默許北水南來挺住港股。就咁，成就呢個元月港股打破悶局，恒指眨眼又挑戰30,000點關。

好在筆者喺港股升穿28,000點之時，已提大家睇睇啲強積金，經得起股票風險投資的，應該可以增加進取基金的比重，相信依家帳面利潤唔錯。眼見港股係咁升，股民應該如何自處？筆者都係重申，資金市好難估頂，無謂同錢作對，就只有順勢做好倉，別急於估頂。

事實上，眼前北水南來，背負着政治任務，就係要協助維穩港股及中國資產價格。時值中國正積極開放金融業，若然中國資產價格大幅波動，如何說服更多外資投資中國？更何況，在中美金融戰下，美國正全方位阻中企在海外融資，若然港股有咩「冬瓜豆腐」，最傷的唔單只係香港，還有千千萬萬中國企業。

明白呢個大背景，有心理準備，誠如筆者早前所講，港股「轉莊」下，貨源盡入強者手，只係個「強者」，由外資轉咗做中資而已，且平常心看待「睇場」換班！若然內地資金以炒A股的方式炒港股，相信未來會有更多股票會升到你唔信。

但當然，大家要求神拜佛保佑中國經濟一帆風順，否則中資有咩大問題，港股難望好似以前咁，按市場機制自行修復估值翻身，皆因北水炒作風尚以「狠」見著，炒會炒到癲、炒到爛，跌起來都係無譜，之後得靠「國家隊」入場執爛攤子。但與A股得單邊做好冇得大手沽空唔同，到底呢次港股「瘋狂派對」到底會點結局，他日想大手沽空做淡者，會唔會換來危害某些「安全」的罪名，筆者都冇水晶球，亦唔願多想。

反正「世事如棋局局新」，如今全世界都進入瘋狂歲月，今朝有酒今朝醉。畢竟人家炒到㷫烚烚，叫人冷靜等如阻人發達，係大罪！只有叫大家量力而為，保持警惕，至緊要識得喺呢個超級音樂椅遊戲停止音樂前，搵到張櫈仔坐。謹記離場時，成功袋到幾多走，先至叫贏...

東網產經專欄作者 帥哥

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