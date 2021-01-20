道指收升116點　金價1840美元上落

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.46；港匯反覆處7.7523；離岸人民幣(CNH)見6.4762；美元兌日圓報103.86；歐元企1.2137；英鎊見1.3644。金價曾回落至1,841美元。布油升上56美元後升幅略為收窄；紐油徘徊於53美元。道指期貨升逾60點。

●美國財政部公布，去年11月中國所持美國國債按月增加90億美元，增至1.06萬億美元，為6個月以來首次增持。

●串流媒體平台Netflix公布，去年第4季收入按年增21.5%，至66.44億美元，市場預期為66.3億美元；每股盈利1.19美元，市場預期為1.38美元。Netflix股價在盤後交易時段急升13.24%，報568.2美元。

●美國聯儲局前主席耶倫獲提名為新任財長，她在提名聽證會上表示，中國是重要的戰略競爭對手，認為美國需要與盟國合作來對抗中國。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報29,636點，跌6點。

●即月恒生指數夜期收報29,528點，跌86點，低水114點，成交21,306張。

●紐約2月期油收報每桶52.98美元，升62美仙或1.18%；布蘭特3月期油收報每桶55.9美元，升1.15美元或2.1%。

●紐約2月期金收報每安士1,840.2美元，升0.6%。

●英國富時100指數收報6,712點，跌7點或0.11%；法國CAC指數收報5,598點，跌18點或0.33%；德國DAX指數收報13,815點，跌33點或0.24%。

●美股持續牛氣，美國銀行本月基金經理調查顯示，股票配置升至3年高位，反映認為全球經濟處於周期初段的基金經理比率達到逾10年高位，並加碼押注新興市場、小型股和價值股等資產。不過，基金現金水平由4%降至3.9%，被美銀視為沽出信號。美銀策略員哈特尼特指出，極度樂觀的情緒令市場面臨調整的風險增加。

●外媒報道，歐盟致力加強歐元國際地位，披露新的計劃，以期挑戰美元的主導地位，同時，防範歐元區面臨包括美國制裁在內的金融風險。

●港鐵發盈警，料去年最多勁蝕50億元。

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