陳錦興：3大因素利好　油股有力向上

特朗普實施針對中海油的投資禁令，近日更將其納入實體清單，惟市場反應不大，北水仍積極流入，顯示相關措施對中海油實際影響不大，投資者更聚焦其被低估的基本面。

國際油價已重上每桶50美元的水平，油組及俄羅斯亦更積極協調油價，預期今年國際油價將有一個相對穩定的環境，這對中海油的盈利絕對有幫助。

目前，中海油的採油現金成本約27美元，對應現水平油價有充足的盈利空間。此外，2021年經濟復甦仍是主調，各國陸續開啟疫苗接種，疫情在下半年受控、全球經濟增長動力回升，將刺激石油需求，料中海油的產銷可加快增長，今年盈利展望佳。

中海油是典型壞消息出盡、估值修復的故事，母公事早已在低位增持，顯示信心十足。北水亦加大力度吸納，現價市盈率10倍，息率6厘，估值具吸引力，建議於8.5元吸納，目標價10.5元，止蝕位可定於7.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人)

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