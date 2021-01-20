港股逼近三萬點　美團創新高　汽車股炒上

港股升勢持續，進一步逼近三萬點大關。恒生指數曾飆341點，見29,984點的20個月高位，暫維持近300點升幅。國企指數升100點；科技指數飆逾300點，升破9,700點再創新高，主板成交超過1,000億港元。

大型科網股領漲，美團飆6.7%，創364元新高；阿里巴巴升2.6%；騰訊升2.1%；小米集團升1.9%。京東集團亦漲2.4%。

科指創新高，多隻成分股破頂。微盟集團飆7.4%；金山軟件及比亞迪電子升5%；丘鈦科技升4.2%。另外，京東健康及阿里健康齊發力，股價飆逾9%及10%。鴻騰飆12%連升第3日。

港股成交首破3,000億元大關，香港交易所飆3.5%，高見519元。不過兩大金融股友邦保險及滙豐控股逆市偏軟，股價跌1.4%及0.3%。

汽車股再踩油，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份飆5.6%及6.1%；長城汽車升4%；廣汽集團、東風集團及北京汽車齊升約3%；「異軍」五菱汽車又飆11%。

【09:20】港股向上 吉汽飆近7% 港鐵捱沽

港股開市向好，恒生指數升152點或0.51%，報29,794點；國企指數高開132點或1.13%，報11,867點；科技指數升118點或1.27%，報9,493點。

吉利汽車開市飆6.9%，是表現最佳藍籌；中國海外升3.5%緊隨其後。港鐵發盈警，股價挫2.2%，是表現最差藍籌。

科技股繼續撐市，騰訊升2.4%；美團升1.4%；京東集團升0.7%；阿里巴巴升0.4%；小米集團無起跌。

其他重磅藍籌個別發展，中國平安升2%，創103.6元新高；中國移動升1.7%；中國海洋石油升0.8%。香港交易所偏軟；友邦保險跌0.4%；滙豐控股回吐1%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020