深圳創業板指數漲3%　鋼鐵股揚升

A股全線上升，滬綜指最新升12點或0.3%，報3,578點；深成指漲175點或1.1%，至15,179點；創業板指數揚升95點或3%，至3,179點。

板塊方面，次新股領飆3.3%，鋼鐵股升1.5%；而石油及水泥股仍跌0.6%至0.9%，煤炭股跌逾1%。

【09:27】滬深3大指數升跌不一 酒股受壓

內地股市升跌不一，滬綜指低開2點或0.06%，報3,564點；深成指則高開19點或0.13%，至15,023點；創業板指數高開21點或0.71%，至3,106點。

板塊方面，釀酒股跌0.5%，地產、煤炭及船舶製造股齊跌0.3%，金融股偏軟；而有色金屬股升0.3%，石油股升0.5%，次新股領漲2.6%。

個股方面，晶瑞股份高開逾5%，公司稱其購得光刻機已運抵蘇州，並成功搬入公司高端光刻膠研發實驗室。

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