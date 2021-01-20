聯邦快遞擬歐洲大規模裁員　最多涉6300人

美國物流巨企聯邦快遞(FedEx)宣布，將在歐洲進行大規模裁員，預料約5,500至6,300名歐洲員工將受影響，以作為該公司與TNT快遞網路集成工作計劃的一部分。

聯邦快遞指出，為在歐洲擴張戰略的一部分，在2016年收購TNT Express，然而在過去幾年歐洲地區的快遞量疲弱，導致TNT業績增長緩慢，對聯邦快遞的業績造成了壓力。聯邦快遞鑑於與TNT Express連接相似地區的歐洲快遞網路的重覆，決定將TNT的獨立營運整合。

聯邦快遞周二(19日)股價收報249.52美元，跌1.2%。

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