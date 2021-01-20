吉汽母企與騰訊簽署戰略合作協議 股價飆5%
2021年01月20日 10:27
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吉利汽車(00175)母企吉利控股近期與多家科網企業合作，繼公布成立合資電動車公司後，最新公布夥騰訊(00700)打造下一代電動車智能座艙。據報吉利汽車集團與騰訊簽署合作協議，圍繞智能座艙、自動駕駛、數字化營銷、數字化底座、數字化新業務及低碳發展等領域展開全方位戰略合作。
受母企消息刺激，吉汽今(20日)股價即市曾高見34.95港元；現報33.8元，升逾5%。
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