券商料春節前23天內地流動性缺口約2至2.4萬億人幣

內地傳媒引述廣發証券研究報告指出，除春節取現因素外，春節前流動性缺口還會受繳準和政府債券供給影響，綜合測算下2021年春節前23天的流動性缺口可能在2至2.4萬億元人民幣左右。

2021年央行跨春節流動性安排可能有兩種方式：一是使用類似於CRA、TLF等創新性工具；二是使用OMO+提前續作2月份MLF+普惠金融降準的組合，後者概率要高於前者。

參考過去五年的經驗，全面降準工具由於信號意義較強，在名義增長向上的周期中使用概率偏小。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020