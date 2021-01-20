封城拖累！歐洲去年汽車銷量大跌逾兩成

外媒報道，據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據顯示，與2019年相比，2020年新車註冊量下降23.7%，主要是封鎖及其他限制政策，對整個歐洲的汽車銷售產生前所未有的影響。

歐洲所有主要市場的銷量均出現雙位數降幅，西班牙急挫32.3%，意大利跌27.9%，法國下降25.5%，德國跌19%。

單計2020年12月，區內對新乘用車的需求減少了3.3%，至110萬輛。意大利及法國月內汽車登記量分別下降14.9%及11.8%。

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