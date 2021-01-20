張智威：港股上落大要留神 中資券商股可炒作

港股周三(20日)氣勢如虹，信誠證券聯席董事張智威指北水仍以百億計湧入，加上成交配合，恒指闖上3萬指日可待，但要留意相對強弱指數已達85，即處於嚴重超買水平，投資者要留意大市會很波動。

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