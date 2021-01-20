張智威：港股上落大要留神 中資券商股可炒作
2021年01月20日 10:35
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港股周三(20日)氣勢如虹，信誠證券聯席董事張智威指北水仍以百億計湧入，加上成交配合，恒指闖上3萬指日可待，但要留意相對強弱指數已達85，即處於嚴重超買水平，投資者要留意大市會很波動。
張指北水眷顧股份如中國移動(00941)、騰訊控股(00700)及美團(03690)，投資者可繼續留意。至於仍有甚麼板塊可炒作，他認為港股成交持續下，可部署港交所(00388)，還有中資券商股，如中信証券(06030)、廣發証券(01776)及招商證券(06099)等。
另外，港鐵(00066)發盈警，預期去年全年由盈轉虧，勁蝕約48億元。張認為它不是北水愛股，非當炒板塊，加上業績欠佳，前景不明朗，股價已由1月14日高位45.6元，逆市跌至44元樓下，沒有理由再買入，持貨投資者則觀望股價可否守50天線，即大約43.2元，企穩才可能回升。
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