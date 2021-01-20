9只港股獲北水連日掃貨 中芯連續21天獲淨買入
2021年01月20日 10:36
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內媒引述統計顯示，昨(19日)上榜港股通（包括滬市港股通及深市港股通）成交活躍榜個股中，從近期淨買入情況看，有9股已被北水連續2天以上淨買入，分別是中芯國際(00981)、騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、美團(03690)、中國海洋石油(00883)、小米集團(01810)、香港交易所(00388)、保利協鑫能源(03800)、舜宇光學科技等(02382)。
其中，中芯已連續21日獲淨買入，合計淨買入金額138.69億元。該股現報29.85元，升0.8%。
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