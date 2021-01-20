港鐵發盈警 股價曾跌3.8%低見43.5元
2021年01月20日 10:40
東網電視更多新聞短片
港鐵(00066)發盈警，預計截至2020年12月31日止全年度股東應佔淨虧損將約48億港元，為介乎46億至50億港元的估計虧損範圍的中間數，而2019年錄得股東應佔淨利潤119億元。受盈警消息影響，其股價今(20日)受壓，即市低位見43.5元跌3.8%；現報43.9元，跌2.98%。
該集團預計虧損主要是由於早前公布，持續的新型冠狀病毒大流行和整體經濟環境惡化對集團(在香港及其他地方的)經常性業務造成重大不利影響，去年的投資物業組合重估虧損(此乃非現金會計項目)預計約92億元，及綜合損益表中就沙田至中環線項目作出14億元的撥備。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020