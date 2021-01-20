【瑞通推介】恒指破頂 資金湧入淡倉
2021年01月20日 10:44
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美國下任財長提名人選耶倫支持採取大規模刺激計劃，利好投資情緒，道指隔晚收報30,930點，升116點(或0.4%)。恒指昨升幅曾擴大至985點，升至29,848點的逾年半高位，收報29,642點，升779點(或2.7%)，全日大市成交總額破紀錄超過3,000億元。恒指今早再升逾200點，逼近29,900點。
恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.5億元，反映大量資金預期港股將見調整
。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,100至30,199點。
SaaS概念股微盟(02013)上日再創新高，一度飆14.7%，高見23.75元，收市維持7.3%升幅，報22.2元。股份連升四個交易日，累漲近22%，14日RSI已達90的極度超買水平。近日多間券商輪流唱好微盟的業務增長理想，普遍給予23元至24元的目標價。股份今早曾漲9%，曾垃升上24.2元的新高位置。昨有逾1000萬元資金元淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
近日受美國投資禁令影響的小米(01810)，昨曾急漲8.7%至32.5元，回補上周五的下跌裂口，收升5%於31.4元。有券商引述小米管理層指，集團已與主要供應商確認業務合作將持續正常開展。小米今早續向上，曾高見32元。昨有逾15億元北水淨流入小米。輪證資金流方面，超過9100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近220萬元淨流入。
近期獲北水持續追捧的騰訊(00700)，上日創673.5元歷史新高後倒跌，收報655元，跌0.3%，結束四日升勢。據報有數隻螞蟻戰略基金重倉持有騰訊，另騰訊與吉利簽署協議，共同開發智能無人駕駛汽車系統。不過，騰訊QQ被揭發會讀取用戶瀏覽器記錄，騰訊需就事件致歉。騰訊今早升逾2%，曾高見673元，跟上日創下的上市高位673.5元僅一步之遙，其後升幅收窄。昨有超過48億元北水淨流入騰訊。輪證資金流方面，逾4300萬元淨流出好倉，淡倉同日則有逾1800萬元淨流入。
滬深兩市上日成交額重返萬億元人民幣，惟A股指數下跌收市。平保(02318)昨保持在100元關口上窄幅上落，收報101.6元，微升不足0.1%，較大市落後。平保今早高開近2%，突破近期高位103.4元，惟其後欠缺承接力，倒跌至101元的水平。昨有近2100萬元資金元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中年期購(18405)，行使價：30000點，2021年9月到期，實際槓桿：7倍
恒指輕微價外、中年期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7.8倍
微盟價內、中短期購(24252)，行使價：17.88元，2021年6月到期，實際槓桿：2.3倍
小米輕微價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.2倍
小米價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.7倍
騰訊輕微價外、中短期購(15069)，行使價：720元，2021年5月到期，實際槓桿：7倍
騰訊輕微價外、中短期沽(20153)，行使價：566.28元，2021年6月到期，實際槓桿：5.5倍
平保輕微價外、中短期購(19276)，行使價：112.88元，2021年6月到期，實際槓桿：9倍
平保價外、中短期沽(19664)，行使價：82.1元，2021年6月到期，實際槓桿：9.6倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
全場最高收回價、新上市恒指牛證(52249)，收回價：28573點，槓桿比率：23.2倍
恒指熊證(66796)，收回價：30290點，槓桿比率：49.1倍
微盟牛證(51044)，收回價：18.81元，槓桿比率：3.6倍
小米牛證(52063)，收回價：29.28元，槓桿比率：9倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：6.8倍
騰訊牛證(52262)，收回價：626.48元，槓桿比率：12.8倍
騰訊熊證(53501)，收回價：700元，槓桿比率：15.9倍
平保牛證(68073)，收回價：94.28元，槓桿比率：12.1倍
平保熊證(66733)，收回價：108.88元，槓桿比率：10.2倍
吉利牛證(52059)，收回價：31.08元，槓桿比率：9.1倍
吉利熊證(63459)，收回價：35.68元，槓桿比率：12.8倍
比迪牛證(66890)，收回價：220.88元，槓桿比率：6.4倍
比迪熊證(52630)，收回價：282.88元，槓桿比率：5.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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