【瑞通推介】恒指破頂　資金湧入淡倉

美國下任財長提名人選耶倫支持採取大規模刺激計劃，利好投資情緒，道指隔晚收報30,930點，升116點(或0.4%)。恒指昨升幅曾擴大至985點，升至29,848點的逾年半高位，收報29,642點，升779點(或2.7%)，全日大市成交總額破紀錄超過3,000億元。恒指今早再升逾200點，逼近29,900點。

恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.5億元，反映大量資金預期港股將見調整

。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點，而熊證街貨重貨區為收回價30,100至30,199點。

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