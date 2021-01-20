鄭勤龍：高追港股風險不低

從卦象顯示，恒指走勢正處於《山水蒙》變《山地剝》之中。在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象融於股市的預測上，便可引伸為高位遇阻力。

承接上周預示港股向上或現阻力的《水地比》變《水山蹇》卦，恒指上周三在28,309點開市後，雖然當日稍為出現了一些回吐，最低曾見28,136點，然而隨後數個交易天，港股狀態回勇，於昨日更裂口高開並大升了779點。但此情況觸犯了於上篇中所提及的《水地比》禁忌 ── 因《序卦傳》曰：「比必有所畜，故受之以小畜。」大意是指，農作物的生長過程，是要按部就班的，若然過急必然會帶來反效果。

「蒙」卦有蒙蔽之意，即使目前在市場上的資金充裕，但港股近日在未有明確的利好消息支持下的表現，已超出了大部分市場人士的預期。

「剝」卦的本義為剝落，乃陽氣到達頂點後陽退陰進之象。在《易經》，陽氣主上升，而陰氣主下降。若將其意象應用於股價的走勢上，便可引伸為短期或有顯著回吐壓力，因此投資者需慎防貿然在高位水平追入市，需要承擔的風險確實不輕。

玄學金融家 鄭勤龍

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