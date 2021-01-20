【高盛推介】比亞迪反彈 資金傾向部署好倉
2021年01月20日 10:55
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)自上周三創歷史新高後，上周四開始連日下跌，當中昨日跌約0.6%。今早則高開約2,4%後升幅擴大，最高見249.6元。現報248元，升約6%，顯著跑贏大市。比亞迪早前公布，獲中證監會批准發行不多於1.83億H股。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，過去5個交易日，分別共錄得約5,140萬及2,400萬元資金流入認購證及牛證。而淡倉則於昨日獲資金轉向部署，當中熊證錄得約330萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意屬市場上街貨20%以下產品中，槓桿最高的比迪購(18784)，行使價309.9元，2021年05月25日到期，實際槓桿4.1倍，市場上街貨20%以下產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意價外幅度約8%，年期約3個月的比迪購(29336)，行使價268.98元，2021年05月03日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、高槓桿。價外選擇可留意屬行使價320元以上產品中，槓桿最高的比迪購(14203)，行使價348元，2021年07月15日到期，實際槓桿3.6倍，行使價320元以上產品中，槓桿最高。牛證方面可留意屬貼牛的低街貨比迪牛(67031)，與現價有約28元收回距離，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，低街貨貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面可留意年期約3個月的高槓桿比迪沽(11222)，行使價178.78元，2021年05月03日到期，實際槓桿4.7倍，高槓桿。並可留意年期約5個月的高槓桿比迪沽(18750)，行使價188.78元，2021年06月25日到期，實際槓桿3.0倍，中期、高槓桿。熊證方面可留意屬遠熊的比迪熊(68348)，與現價有約52元收回距離，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，近52元收回距離遠熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。 如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。 在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020