全球知名對沖基金Elliott Management撤出香港

外媒報道，由億萬富豪Paul Singer創立的對沖基金Elliott Management將撤出香港，該地員工和公司職務將轉往英國倫敦及日本東京。

報道指出，該公司將停止香港辦公室負責的交易及投資活動。從2021年1月1日起，亞洲地區業務除了日本之外，都將交由倫敦辦公室接手，全新投資活動也由倫敦負責。在關閉香港辦公室後，東京辦公室料成為該公司在亞洲的唯一營業據點，而該公司主要投資對象軟銀集團或是香港東亞銀行的相關業務，也將交由倫敦及東京的投資團隊負責。

Elliott Management是全球最活躍的對沖基金公司之一。該公司運用退休基金等投資，2020年6月管理資產達410億美元，投資對象囊括美國大型通訊業者AT&T、Twitter及日本的軟銀集團等。除了進取投資之外，亦涉及私募股權基金及不動產投資等。

該公司並未對外說明撤出香港的理由，但是依照英國傳媒報道，該公司自2018年起，已開始削減香港辦公室的人員。

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