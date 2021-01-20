麥嘉嘉：可考慮沽一半貨鎖定利潤　繼續看好3大主題

恒生指數周三早間逼近三萬點大關，申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉表示，倘若投資者的入貨價較低，如在恒指24,000、25,000點時已入市，現時可開始「計數」，例如沽出一半持股以鎖定利潤，餘下一半可繼續持有「放紙鳶」。

至於沒有貨或持股較少的進取投資者，現時只宜小注追入作短線操作，且轉身要靈活，提防資金一旦流走，大市將調整。

她指現時北水買盤積極性大，內地的公募基金、保險資金和銀行理財資金流入有利推升港股，加上預期企業盈利在今年上半年會出現收復期，有利支撐股市在高位。

她補充，今年投資者仍可圍繞3個核心主題尋寶，包括人工智能、雲概念等內地科技股；受惠內循環的消費、汽車、飲品食品股；以及新能源相關的光伏和電動車股，均可趁回調時吸納。

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