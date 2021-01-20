特朗普在任四年　全球股市最大贏家竟然係…

美國總統特朗普在任美國總統四年間，積極推動各項反華政策，尤其強硬打壓中國科技發展，卻惠及區內競爭對手台灣，致使台灣股市這四年間，累計升幅達92%，成全球第一；而期間台股第一股——台積電股價更大漲三倍，成為特朗普在任期間全球股市的最大贏家！

外電報道，特朗普2017年1月20日就任美國總統至今，美元計價台灣加權指數大漲92%，遠超MSCI全世界指數同期53%的升幅。期間，台積電升幅幾乎貢獻台股三分之二升幅。事緣美國打壓中國晶片業發展，變相鞏固台灣身為全球晶片製造中心的地位，加上疫情帶動智慧手機和筆電需求，引發晶片供不應求，價格上漲，台積電股價水漲船高。

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