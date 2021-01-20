中企海外併購活動升溫　分析料今年離岸貸款規模將反彈

新冠肺炎疫情導致去年貸款需求受壓，大中華區離岸俱樂部貸款和銀團貸款規模按下降31%，至964億美元，當中中國離岸貸款規模更大減40%至452億美元。不過，隨着併購活動增加的推動下，大中華地區的離岸貸款有望在5年低位中反彈，預計今年將有所增加。

外電報道，中國是去年全球唯一實現增長的主要經濟體，並得益於強勁的出口及基礎設施支出增加，預計接下來幾季會有更佳表現。中國企業重回正軌，被壓抑的海外交易需求釋放勢必將令銀行業受惠。

報道引述企業融資業專家指，對大中華地區貸款量回升持謹慎樂觀態度，預計貸款活動增加要等上一段時間才會出現，最有可能是在第二季初前後，且基本上已經看到中企有更多海外併購活動，尤其是在歐洲。他又指，市場信心向好，許多中企正在與銀行商討再融資、企業貸款和併購交易。

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