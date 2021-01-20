疫後復甦成頭等大事　亞洲各大央行面臨政策評估壓力

今年伊始，亞洲各地中央銀行都在進行政策評估並面臨要求採取更多措施支持經濟的政治壓力。外電報道，日本央行行長黑田東彥承諾將在3月發布一項政策評估報告，以確保貨幣寬鬆政策更加有效和可持續。

印度央行正在評估其通貨膨脹目標機制，該國政府正試圖將範圍從目前的2至6％區間擴大。印尼和菲律賓央行正為不斷擴大的預算赤字融資感壓力，而南韓及新西蘭的國會議員亦在敦促央行行長針對失業和房價飛漲採取行動。

事實上，隨着疫苗開始推出時伴隨的謹慎態度，繼續刺激經濟所面臨的壓力。雖然聯儲局保持低利率的承諾將有助於亞洲央行推行政策，最近10年期債券孳息率升至1％以上，顯示出國際背景也可以迅速轉變。

馬來西亞和印尼的政策制定者本周開會，儘管預計兩家央行都不會調整政策，但報道引述經濟學家表示，兩者都可能在未來幾個月內進一步降低利率或採取其他措施。日本央行周三和周四開會，預計其主要政策設定不會改變。印度和菲律賓也有可能在未來幾個月內放鬆政策。

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