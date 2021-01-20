內地嚴管科企涉足金融科技　內銀股反可受惠

內銀股受捧，主要是內地正在從消費者貸款到信用評分等多個方面，對螞蟻集團和其他金融科技巨頭進行整頓，此舉有望為傳統銀行提供喘息空間去收復部分失地。隨着投資者撤離估值高昂的科技股、進入更便宜的替代股票，內銀股有勢受惠。

報道引述第一上海首席策略師葉尚志表示，內銀股最糟糕的時期已經過去。投資者預計中國經濟將進一步好轉，內銀股目前估值很低而市場流動性很強，科技股估值顯得昂貴，投資者可能會開始把資金投向傳統銀行等舊經濟股。

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