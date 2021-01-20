港元拆息︰1個月跌至0.1厘水平
2021年01月20日 11:31
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息輕微回升至0.039厘；1星期報0.057厘；與樓按相關的1個月續跌至0.1厘水平；3個月為0.24厘。
20/1/2021
隔夜 0.03955厘
1星期 0.05732厘
2星期 0.07589厘
1個月 0.10929厘
2個月 0.17161厘
3個月 0.24214厘
6個月 0.47393厘
12個月 0.63250厘
19/1/2021
隔夜 0.03813厘
1星期 0.05518厘
2星期 0.07518厘
1個月 0.11304厘
2個月 0.17536厘
3個月 0.25000厘
6個月 0.47679厘
12個月 0.63250厘
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