華爾街大好友警告：大規模刺激經濟方案或會引發經濟衰退

華爾街大好友、投資研究機構Leuthold Group的首席投資策略師Jim Paulsen警告，美國新一屆政府擬推出大規模刺激經濟措施，恐會引發經濟衰退。

外媒報道，Paulsen認為，為了讓美國度過疫情危機，大量的援助是必需的，但他擔心過多的支出將引發嚴重的通脹，從而有必要進一步加快緊縮力度，同時可能導致全球信心和美國政府財政損失，這恐是今年以來最大的風險。他又1指出，具有諷刺意味的是，旨在幫助人們渡過疫情的事，可能引發另一場嚴重的衰退。他不諱言，這是全球經濟政策的過度使用和濫用，特別是在美國。

不過，現在就針對潛在通脹採取行動為時尚早，因某些因素可以抵銷影響，例如人口高齡化和技術驅動型創新。今年他仍保持看升股市，但考慮到潛在的政策會增加風險，當進入2022至2024年，將成為更大的風險，預計標普500指數今年收於4,100點，即較現水平升8%。

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