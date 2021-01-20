黃子燊：恒指短線阻力位為30700點 港鐵未許樂觀
2021年01月20日 11:48
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恒指周三（20日）開市繼續勢如破竹，恒生指數一度飆341點，見29,984點的20個月高位。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指1月有望衝破30,000點，短線阻力位為30,700點，支持位為28,800點。
他解釋，大市主要由北水支持，從環球角度而言，美元轉弱有利新興市場，包括港股；從投資者角度來看，港股估值及市盈率偏低，相反其他國際指數不斷破頂，反映港股有追落後空間；資本市場愈來愈進步，美國打壓中資企業，導致更多美國掛牌的優質中概股回港第二上市，吸引北水買貨。
吉利汽車(00175)曾飆升近9%，他認為是源於其母企與百度及騰訊簽署合作協議，圍繞着電動車及智能座艙展開合作，吉利汽車現時股價與市場預期接近，未來趨勢將繼續炒作電動車股，相信有上調空間。
另一隻藍籌股港鐵(00066)發盈警，股價受壓，暫跌3%，他並不看好股份前景，一來疫情嚴重打擊客流量，二來股份表現與本地經濟息息相關。投資者與其憧憬其地產業務復甦，倒不如選擇一些以房地產為核心業務的股份。
他目前看好人瑞人才(06919)，周三開市升幅近20%，公司主要幫助客戶招攬靈活用工，即彈性替客戶尋找兼職、臨時工等短期替代性或針對項目而設的崗位，客戶層面大多數是科網公司，惟需留意股份的資金流動性不高。
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