黃子燊：恒指短線阻力位為30700點　港鐵未許樂觀

恒指周三（20日）開市繼續勢如破竹，恒生指數一度飆341點，見29,984點的20個月高位。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊指1月有望衝破30,000點，短線阻力位為30,700點，支持位為28,800點。

他解釋，大市主要由北水支持，從環球角度而言，美元轉弱有利新興市場，包括港股；從投資者角度來看，港股估值及市盈率偏低，相反其他國際指數不斷破頂，反映港股有追落後空間；資本市場愈來愈進步，美國打壓中資企業，導致更多美國掛牌的優質中概股回港第二上市，吸引北水買貨。

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