花旗指阿里涉壟斷遭調查後　全球富裕投資者爭相拋售

外媒引述該報告指出，在出現關於中國當局調查阿里巴巴的報道後，該行大量超級富豪客戶減持或撤出對阿里巴巴的投資。報告顯示去年下半年，中國股市一度吸引了花旗最富有客戶的大量資金流入。

包括阿里巴巴在內的中國科技巨頭，曾被譽為中國經濟繁榮的驅動力及科技實力的象徵，公司積累上億用戶，影響着中國日常生活的各個層面，內地政府亦因而加大對科技巨頭的監管力度。中國人民銀行上周表示，上市被叫停的螞蟻集團正按照監管要求，抓緊制定整改時間表，業務整改的同時，也要其保持業務的持續性。

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