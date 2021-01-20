內地連續8年成為全球最大網絡零售市場

內媒引述商務部指出，去年全年內地實物商品網上零售額達到9.8萬億元人民幣(下同)，增長14.8%，佔社會消費品零售總額比重達24.9%，連續8年成為全球第一大網絡零售市場。

商務部指出，去年內地新型消費快速發展，線上線下加快融合，全年速遞業務量達833.6億件，電商直播超2,000萬場，讓實體零售企業加快數碼化轉型，大力發展線上銷售和到家業務。大型電商平台也積極發展C2M反向定制，賦能上游產業，展開柔性製造，滿足個性化、多樣化消費需求。

同時，去年內地境外消費加速回流，全年消費品進口額達1.57萬億元，按年增長8.2%，高於進口整體增速8.9個百分點。其中肉類、首飾、化妝品進口增長30%以上；箱包、鐘錶進口增幅超20%。另外，伴隨海南實施離島免稅購物新政策，全年免稅店銷售額達327.4億元，按年增長1.27倍。

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