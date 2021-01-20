雷蛇發盈喜　料去年錄得收支平衡

團於上述財政年度按公認會計原則基準錄得收支平衡，而2019年財政年度則為虧損8,350萬美元。

集團指出，業績改善主因包括，期內收益增長超出預期，預計按年至少增40%。在硬件、軟件及服務生態系統均錄得廣泛增長，其中軟件及服務方面，Razer Gold及Razer Fintech的總支付交易規模各錄得強勁的按年增長。毛利率持續改善，乃受周邊設備分部利潤率改善及較高利潤率的服務業務對集團的貢獻增加所推動。經營開支管理持續改善，因持續控制酌情支出及提升生產力所致。

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