中滙集團3個月收入增15.6%

期內，集團在校學生人數為38,784人，按年升10.1%。其中，廣州華商學院(前稱廣東財經大學華商學院)在校學生人數按年增3.6%至24,988人；廣州華商職業學院的在校學生人數按年

增25.1%至13,336人。

除學生人數上升外，同期集團在校學生的平均學費也錄得可觀增長。於回顧期內，華商學院的在校學生平均學費為26,603元，按年增7.8%；華商職業學院的在校學生平均學費則按年增長4.7%至16,355元。

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