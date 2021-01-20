中國民航信息網絡料去年純利降至5億人幣
2021年01月20日 12:28
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中國民航信息網絡(00696)公布，預期截至2020年12月31日止年度將錄得淨利潤5億元人民幣(下同)左右，而截至去年6月30日止6個月則錄淨虧損約3.06億元，2019年同期錄得淨利潤約26.02億元。
公司表示，主要原因為(1)誠如該等公告所披露，受疫情影響，國內外採取多項嚴格措施遏制疫情擴散，民航行業客運量大降。去年下半年國內疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，民航行業運輸恢復逐漸加快；及(2)出售中航信移動科技68.39%股權將對公司產生財務影響。由於該交易已於去年下半年完成，其財務影響將反映於去年度財務報表。
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